Sezai Karakoç’un Mona Roza’sı konuştu

Sezai Karakoç onun için Türk edebiyatının en güzel aşk şiirlerinden birini yazdı. Türk edebiyatının "Mona Roza"sı yani Muazzez Akkaya yıllar sonra sessizliğini bozdu.

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