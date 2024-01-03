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Sezai Karakoç’un Mona Roza’sı konuştu

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.01.2024 19:30
Sezai Karakoç onun için Türk edebiyatının en güzel aşk şiirlerinden birini yazdı. Türk edebiyatının "Mona Roza"sı yani Muazzez Akkaya yıllar sonra sessizliğini bozdu.
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Sezai Karakoç’un Mona Roza’sı konuştu
Sezai Karakoç’un Mona Roza’sı konuştu
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