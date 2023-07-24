Sezai Karakoç’un mısraları ile Ayasofya

1453 yılında Türk yurdu haline gelen İstanbul'da fethin simgesi olarak Ayasofya, camiye dönüştürülmüş ve asırlarca Müslümanların özellikle de bayram sabahlarında ortak buluşma noktalarından biri olmuştu. Ancak 1934 yılında alınan bir karar ile müzeye dönüştürülen ve 86 yıl boyunca Müslümanların içinde bir yara olarak yer edinen Ayasofya günümüze kadar birçok şiire ve yazıya da konu oldu. Şair ve fikir adamı Sezai Karakoç da Ayasofya hasretini kalemi ile dile getiren yazarlardan biri oldu. Peki Karakoç Ayasofya için neler yazdı? Detaylar analiz haberimizde...

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