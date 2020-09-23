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Seyir halindeki otomobil alev alev yandı! O anlar kameralara yansıdı

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Giriş: 23.09.2020 21:34
Güncelleme:23.09.2020 21:34
Nevşehir’den Ürgüp istikametine gitmekte olan otomobil bir anda alev aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir'den Ürgüp istikametine gitmekte olan Mustafa Çetin yönetimindeki 42 ZS 951 plakalı ford otomobil seyir halinde birden alev aldı.

Otomobil sürücüsü Mustafa Çetin'in otomobilinin alev alması sonrasında Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından alev alev yanan otomobil yaklaşık 30 dakikalık bir çalışmanın ardından söndürüldü.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen otomobil kullanılmaz hale geldi.

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
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