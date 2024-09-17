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Seyir halinde giden otomobil cayır cayır yandı!

Seyir halinde giden otomobil cayır cayır yandı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.09.2024 00:40
Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, alev topuna dönen araç küle döndü.
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