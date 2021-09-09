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Sevgilisinden ayrılan genç kız çatıya çıktı

İHA
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Giriş: 09.09.2021 16:36
Antalya’da sevgilisinden ayrılmasının ardından psikolojik olarak sorunlar yaşadığı ileri sürülen genç kız, 5 katlı binanın çatısına çıkarak terasın duvarına oturdu. O anları heyecanla izleyen vatandaşlar ise adeta görüntü alma yarışına girdi. Esra Ç. (30) bir süre önce sevgilisinden ayrıldı. Sevgilisinden ayrılan genç kızın yaşadığı evine borçları yüzünden haciz geldi. Haciz işlemlerinin ardından evinden çıkan genç kız, 5 katlı apartmanın çatısına çıkarak tehlikeli davranışlarda bulunmaya başladı. Genç kızı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Genç kızın aşağı düşme ihtimaline karşı olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri de geldi. Yaklaşık 2 saat dil dökülen şahıs, müzakereci polis ekipleri tarafından ikna edilerek aşağı indirildi.
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