Serdar Ortaç eski eşi Chloe Loughnan’a ateş püskürdü: Şeytan görsün yüzünü!

2014 yılında nikah masasına oturan Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan 2019 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı. Boşanma sonrası popçu, 1 milyon TL tazminatı 24 ay taksitle ödemeyi kabul etmişti. Pandemi döneminde ödemelerini aksatan Ortaç'ı mahkemeye veren Loughnan, haciz işlemi başlatmıştı. Eski eşi hakkında açıklamalarda bulunan Ortaç, "Şeytan görsün yüzünü" dedi.