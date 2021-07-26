26 Temmuz 2021, Pazartesi
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Serdar Ortaç eski eşi Chloe Loughnan’a ateş püskürdü: Şeytan görsün yüzünü!
2014 yılında nikah masasına oturan Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan 2019 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı. Boşanma sonrası popçu, 1 milyon TL tazminatı 24 ay taksitle ödemeyi kabul etmişti. Pandemi döneminde ödemelerini aksatan Ortaç'ı mahkemeye veren Loughnan, haciz işlemi başlatmıştı. Eski eşi hakkında açıklamalarda bulunan Ortaç, "Şeytan görsün yüzünü" dedi.