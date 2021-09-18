Şehrin göbeğinde cam silici terörü

Mecidiyeköy’de trafik ışıklarındaki kafenin çalışanlarıyla tartışan cam siliciler, bıçak ve sopalarla kafeterya basıp terör estirdi. İş yeri sahibini ölümle tehdit eden şahıslar, çalışanlarla birbirine girdi. Kavganın trafiğin yoğun olduğu yola taşındığı olayda yumrukların ve tekmelerin havada uçuştuğu o anlar ise kameralara yansıdı. Saldırganlar polis ekiplerinin müdahalesiyle gözaltına alındı. Olay, Şişli Mecidiyeköy Eski Büyükdere Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, araçların camlarını silerek para kazanmaya çalışan 3 kişi, trafik ışıklarının yakınında bulunan kafe çalışanlarıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından kimliği öğrenilemeyen cam silici şahıslar adeta terör estirerek, kafeyi basıp iş yeri sahibini ölümle tehdit etti. Bunun üzerine kafe çalışanlarıyla cam siliciler arasında arbede yaşandı.

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