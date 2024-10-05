Şehre Yakın ekibi Malatya’da Mahmutlu Köyü’ne konuk oldu

Şehre Yakın ekibi bu hafta Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Mahmutlu Köyü’ne konuk oldu. Ekibimiz stres ve kalabalıktan uzak köyde bir gün geçirdi. Barış Türel ve Doğukan Gelirli'nin izlenimleri geliyor ekrana.

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