Şehre Yakın ekibi Çankırı’da! Yeşildumlupınar Köyü doğasıyla hayran bırakıyor

A Haber ekipleri izleyicilerini yemyeşil doğası ve sıcakkanlı insanlarıyla Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Yeşildumlupınar Köyü’ne götürdü. A Haber'den Merve Pekmez ve kameraman Burak Altun köye giderek orada yaşayanlarla bir gün geçirdi.

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