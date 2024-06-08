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Şehre Yakın ekibi Çankırı’da! Yeşildumlupınar Köyü doğasıyla hayran bırakıyor

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 08.06.2024 16:08
A Haber ekipleri izleyicilerini yemyeşil doğası ve sıcakkanlı insanlarıyla Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Yeşildumlupınar Köyü’ne götürdü. A Haber'den Merve Pekmez ve kameraman Burak Altun köye giderek orada yaşayanlarla bir gün geçirdi.
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