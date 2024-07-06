Şehre Yakın ekibi Bursa’nın Çitli Köyü’ne konuk oldu! Şehirden uzakta bir gün…

Anadolu'da günlük yaşama dair kesitlerinin yer aldığı Şehre Yakın programımızın ekibi bu bölümde Bursa İnegöl'de Çitli Köyü’ne konuk oldu. Stresten, şehirden uzak bir gün geçirdi. İşte o anlar…

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