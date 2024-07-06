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Şehre Yakın ekibi Bursa’nın Çitli Köyü’ne konuk oldu! Şehirden uzakta bir gün…

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 06.07.2024 12:22
Anadolu'da günlük yaşama dair kesitlerinin yer aldığı Şehre Yakın programımızın ekibi bu bölümde Bursa İnegöl'de Çitli Köyü’ne konuk oldu. Stresten, şehirden uzak bir gün geçirdi. İşte o anlar…
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