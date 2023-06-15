15 Haziran 2023, Perşembe
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Şehirler arası kavga! Böylesi görülmedi | Evli çiftten akılalmaz olay
Konya’dan otomobille Antalya’ya gitmekte olan evli çiftin arasında ailevi nedenlerle başlayan tartışma, kazayla son buldu. Kazanın aracı kullanan kadının kocasının elini ısırdığı, bu sırada kocanın da el frenini çekmesiyle gerçekleştiği belirtildi.