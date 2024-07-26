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Seçil Erzan davasında flaş gelişme! Kayıp milyonlarla ilgili şoke eden iddia | Paralar eski nişanlıda mı?

Seçil Erzan davasında flaş gelişme! Kayıp milyonlarla ilgili şoke eden iddia | Paralar eski nişanlıda mı?

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 26.07.2024 11:26
Yüksek kar getirili özel fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan ve 7 sanığın yargılandığı davada flaş bir gelişme yaşandı. Kayıp milyonların Erzan'ın evindeki çelik kasada olduğu ve o dönem nişanlısı olan avukat Candaş Gürol'un evine taşındığı iddia edildi. Gürol ise bu iddialara cevap verdi. İşte detaylar....
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