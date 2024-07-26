26 Temmuz 2024, Cuma
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Seçil Erzan davasında flaş gelişme! Kayıp milyonlarla ilgili şoke eden iddia | Paralar eski nişanlıda mı?
Yüksek kar getirili özel fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan ve 7 sanığın yargılandığı davada flaş bir gelişme yaşandı. Kayıp milyonların Erzan'ın evindeki çelik kasada olduğu ve o dönem nişanlısı olan avukat Candaş Gürol'un evine taşındığı iddia edildi. Gürol ise bu iddialara cevap verdi. İşte detaylar....