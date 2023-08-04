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Şarkıcı kutsi benzini bitince yolda kaldı! Ters istikametteki kazada 2 kişi öldü

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Giriş: 04.08.2023 10:55
Güncelleme:04.08.2023 10:57
Şarkıcı ve oyuncu Kutsi aracıyla Kuzey Marmara Otoyolu'nda ilerlediği sırada yakıtı bitti. Bir süre yolda bekleyen Kutsi, yakıtın getirilmesinin ardından yoluna devam etti. İşte görüntüler...
Şarkıcı kutsi yolda kaldı!
Şarkıcı kutsi yolda kaldı!
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