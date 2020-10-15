15 Ekim 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Şanlıurfa’da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 15 yaralı

Şanlıurfa’da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 15 yaralı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.10.2020 11:17
Güncelleme:15.10.2020 13:29
Son dakika haberine göre Şanlıurfa’da tekstil işçilerini taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 15 kişi yaralandı.

Kaza, Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında sabah saatlerinde meydana geldi. Tekstil fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Mustafa Uncu'nun kullandığı 63 S 0562 plakalı servis minibüsü ile Halil Sarıyıldız yönetimindeki 66 LK 006 plakalı otomobil, çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs, akaryakıt istasyonunun duvarına çarparak durabildi. Kazada, servis minibüsünde bulunan 13 işçi ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 15 yaralı
İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 15 yaralı
Aleyna Çakır olayında önemli gelişme! Parmak izleri...
Aleyna Çakır olayında önemli gelişme! Parmak izleri...
Duruşma sonrası Kadir Şeker'den ilk sözler
Duruşma sonrası Kadir Şeker'den ilk sözler
Görenler hayrete düşüyor
Görenler hayrete düşüyor
Eşsiz görüntüler
Eşsiz görüntüler
Trafikte şoke eden an! Yılan kaputtan çıktı...
Trafikte şoke eden an! Yılan kaputtan çıktı...
Yok artık 'Deve' dedirten manzara!
Yok artık 'Deve' dedirten manzara!
Trafik yoğunluğunu çekiyordu hayatının şokunu yaşadı
Trafik yoğunluğunu çekiyordu hayatının şokunu yaşadı
Ormanda yürüyüş yaparken puma saldırdı
Ormanda yürüyüş yaparken puma saldırdı
500 gram olması gereken böbreği tam 15 kilo
500 gram olması gereken böbreği tam 15 kilo
Genç kızın sır ölümü!
Genç kızın sır ölümü!
Biri bayıldı diğerleri devam etti
Biri bayıldı diğerleri devam etti
Daha Fazla Video Göster