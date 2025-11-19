19 Kasım 2025, Çarşamba

Samsun'u fındık üretiminde zirveye taşıdı
Samsun’u fındık üretiminde zirveye taşıdı

Samsun'u fındık üretiminde zirveye taşıdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 19.11.2025 14:15
Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, Türkiye genelinde etkili olan zirai donun özellikle yüksek rakımlı bahçelerdeki fındık üretimini olumsuz etkilediğini söyledi. Yılmaz, don olayından diğer illere göre daha az etkilenen Samsun’un bu yıl 90 bin ton fındık üreterek tarihinde ilk kez Ordu’yu geçip "Türkiye’nin en çok fındık üreten ili" olduğunu vurguladı.
