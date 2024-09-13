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Samsun'da yasa dışı bahis operasyonu: 3 gözaltı

Samsun'da yasa dışı bahis operasyonu: 3 gözaltı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.09.2024 16:41
Samsun'da Siber polisi tarafından düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Siber polisindeki sorguları tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren R.Y. serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen Y.K. ve S.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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