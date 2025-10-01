01 Ekim 2025, Çarşamba
Samsun’da feci kaza: Yaya geçidinde canından oldu!
Samsun’un Canik ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 65 yaşındaki Nuray Yeşilyurt, motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Çarpmanın etkisiyle 50 metre savrulan talihsiz kadın olay yerinde yaşamını yitirirken, motosiklet sürücüsü Volkan Şentürk ağır yaralandı. Motosikletin yaklaşık 140 metre sürüklendiği kazada, çevrede büyük panik yaşandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, Yeşilyurt’un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.