Salda Gölüne inen geyik kamerada
Salda Gölüne inen geyik kamerada

Giriş: 13.09.2025 18:10
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından "Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yaşam Alanlarına Geri Kazandırılması Projesi" Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Burdur’da yürütülen çalışmalar ile devam ediyor. Bu çerçevede Tarım ve Orman Bakanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Burdur’da bulunan Salda Gölü çevresine getirilen 5 erkek, 18 dişi kızıl geyik Eşeler Yaylası’na salınmıştı. Buraya salınan geyiklerin çiftleşip üreyerek Salda Gölü çevresinin kızıl geyik yuvası olması ve yaban hayatını koruması bekleniyordu. Salda Gölü'nde doğaya bırakılan bir geyik bir vatandaş tarafından görüntülendi.
