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Salda Gölü'ne bilim üssü kuruluyor! NASA Salda verisini Mars için kullanacak

A Haber
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Giriş: 01.04.2022 13:59
Salda Gölü'nün mikrobiyal ekolojisinin belirlenmesine yönelik yürütülen proje tamamlandı. Elde edilen veriler ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, tarafından Mars araştırmalarında kullanılacak. Ayrıntılar Burdur'dan A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.
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