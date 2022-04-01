01 Nisan 2022, Cuma
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Salda Gölü'ne bilim üssü kuruluyor! NASA Salda verisini Mars için kullanacak
Salda Gölü'nün mikrobiyal ekolojisinin belirlenmesine yönelik yürütülen proje tamamlandı. Elde edilen veriler ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, tarafından Mars araştırmalarında kullanılacak. Ayrıntılar Burdur'dan A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.