07 Eylül 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Sakarya Meydan Muharebesi'nde şehit olan binlerce askerin mezarı bulunmayı bekliyor

Sakarya Meydan Muharebesi'nde şehit olan binlerce askerin mezarı bulunmayı bekliyor

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.09.2024 11:00
Türk milleti için bir ölüm kalım mücadelesi olan Sakarya Meydan Muharebesi'nde şehit düşen binlerce askerin mezarı bulunmayı bekliyor. Gazi Mustafa Kemal'in “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça, terk olunamaz” şeklindeki tarihi emri nedeniyle hat taktiği bırakılarak çekilmek zorunda kalan birliklerin tutunabildikleri ilk yerde savunmaya devam etmeleri nedeniyle savaş alanının her yerinde şehit mezarları bulunabiliyor.
Sakarya Meydan Muharebesi’ndeki şehitlerin mezarları aranıyor
Sakarya Meydan Muharebesi'ndeki şehitlerin mezarları aranıyor
Derede bir ize rastlanılmadı
Derede bir ize rastlanılmadı
Kahramanmaraş’ta deprem
Kahramanmaraş'ta deprem
Buket Özgünlü MASAK’ın incelemesinde
Buket Özgünlü MASAK’ın incelemesinde
Bitlis’te sağanak yağış sele döndü!
Bitlis’te sağanak yağış sele döndü!
Yavaş yürüdün diye yaşlı adama kafa attı!
"Yavaş yürüdün" diye yaşlı adama kafa attı!
Amasya’da doğalgaz borusu patladı!
Amasya’da doğalgaz borusu patladı!
CHP kurultayında yumruklar havada uçuştu!
CHP kurultayında yumruklar havada uçuştu!
Öfkeli kadın kurşun yağdırdı!
Öfkeli kadın kurşun yağdırdı!
Yaşlı çiftin yürek burkan hikayesi: Oğlum yüzünden...
Yaşlı çiftin yürek burkan hikayesi: Oğlum yüzünden...
Sarıyer metrosunda korku dolu anlar!
Sarıyer metrosunda korku dolu anlar!
Narin kaybolduğu gün neler yaptı?
Narin kaybolduğu gün neler yaptı?
Daha Fazla Video Göster