Sakarya Meydan Muharebesi'nde şehit olan binlerce askerin mezarı bulunmayı bekliyor

Türk milleti için bir ölüm kalım mücadelesi olan Sakarya Meydan Muharebesi'nde şehit düşen binlerce askerin mezarı bulunmayı bekliyor. Gazi Mustafa Kemal'in “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça, terk olunamaz” şeklindeki tarihi emri nedeniyle hat taktiği bırakılarak çekilmek zorunda kalan birliklerin tutunabildikleri ilk yerde savunmaya devam etmeleri nedeniyle savaş alanının her yerinde şehit mezarları bulunabiliyor.