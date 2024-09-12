12 Eylül 2024, Perşembe
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Sahte altın çetesine suçüstü! 115 sahte altını piyasaya süreceklerdi
Balıkesir’de 5 Eylül tarihinde kuyumcu esnafına sahte altın bozdurarak piyasaya sürmeye çalışan suç organizasyonuna yönelik Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon başlattı. Organizasyonda yer aldığı tespit edilen şüpheli şahıslar yürütülen çalışmalar neticesinde geçtiğimiz gün Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri ile koordineli yapılan çalışmalar neticesinde şahısların yine piyasaya sahte altın satışı yaparken suçüstü yakalandı.