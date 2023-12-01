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Sağlıklı kişilere engelli raporu çıkaran çete çökertildi; 15 gözaltı

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Giriş: 01.12.2023 14:38
Güncelleme:01.12.2023 14:45
Aydın merkezli 2 ilde, sağlıklı kişilerin, usulsüz heyet raporu alıp emekli olmasını sağlayan çeteye yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü serbest bırakıldı, 2'si kadın 11'i ise adliyeye sevk edildi.
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