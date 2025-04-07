07 Nisan 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Sağlık raporunda emsal karar! Hastalara yerinde engel raporu verilebilecek
Sağlık raporunda emsal karar! Hastalara yerinde engel raporu verilebilecek

Sağlık raporunda emsal karar! Hastalara yerinde engel raporu verilebilecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.04.2025 16:07
Yatağa veya cihaza bağımlılığı nedeniyle sağlık tesisine yardımsız erişemeyen hastalarla ilgili emsal bir karar çıktı. Kamu Denetçiliği Kurumu hastalara özel hastane ve bakım merkezinde kalsa dahi yerinde engelli sağlık kurulu raporu düzenlenebileceğini duyurdu. SGK 2025'e kadar, 70 milyar TL sağlık raporu ödemesi yapacak.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sağlık raporunda emsal karar! Hastalara yerinde engel raporu verilebilecek
Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Sağlık raporunda emsal karar!
Sağlık raporunda emsal karar!
112’yi meşgul eden ilginç talepler!
112’yi meşgul eden ilginç talepler!
Bolu’da trafik denetimleri
Bolu'da trafik denetimleri
Aynı ses aynı yöntem farklı ürün
Aynı ses aynı yöntem farklı ürün
Kazalara yol hipnozu mu neden oldu?
Kazalara yol hipnozu mu neden oldu?
Maskeli cinayetin perde arkası
Maskeli cinayetin perde arkası
Seyir halindeki aracın sürücüsü kapıyı açıp dans ederken yola düştü
Seyir halindeki aracın sürücüsü kapıyı açıp dans ederken yola düştü
İki aile arasında kavga böyle görüntülendi
İki aile arasında kavga böyle görüntülendi
Ağaca çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
Ağaca çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
’Yasak ilişki’ iddiasıyla kurşun yağdırdı
'Yasak ilişki' iddiasıyla kurşun yağdırdı
Tapusunu vermediği mağdur bu notu bırakıp intihar etmiş
Tapusunu vermediği mağdur bu notu bırakıp intihar etmiş
Daha Fazla Video Göster