Sağlık raporunda emsal karar! Hastalara yerinde engel raporu verilebilecek

Yatağa veya cihaza bağımlılığı nedeniyle sağlık tesisine yardımsız erişemeyen hastalarla ilgili emsal bir karar çıktı. Kamu Denetçiliği Kurumu hastalara özel hastane ve bakım merkezinde kalsa dahi yerinde engelli sağlık kurulu raporu düzenlenebileceğini duyurdu. SGK 2025'e kadar, 70 milyar TL sağlık raporu ödemesi yapacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN