26 Ağustos 2022, Cuma
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Sağanak yağmur sonrası İstanbul Esenyurt'u su bastı!
İstanbul Esenyurt’ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı bölgelerde su taşkınları yaşanırken, derelerin suyu yükseldi. Akçaburgaz Deresinde bir köpek akıntıya kapılıp sürüklendi.