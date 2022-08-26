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Sağanak yağmur sonrası İstanbul Esenyurt'u su bastı!

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Giriş: 26.08.2022 19:18
Güncelleme:26.08.2022 19:19
İstanbul Esenyurt’ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı bölgelerde su taşkınları yaşanırken, derelerin suyu yükseldi. Akçaburgaz Deresinde bir köpek akıntıya kapılıp sürüklendi.
Sağanak yağmur sonrası İstanbul Esenyurt’u su bastı!
Sağanak yağmur sonrası İstanbul Esenyurt'u su bastı!
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