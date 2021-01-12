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Sağanak sonrası kar geliyor! Sel ve su baskınlarına dikkat

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Giriş: 12.01.2021 08:37
Güncelleme:12.01.2021 09:01
12 Ocak 2021 Salı günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, batı ve iç kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege ve Batı Karadeniz ile Artvin çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması, beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara'ya kar ne zaman yağacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. Ayrıntıları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı. İşte 12 Ocak 2021 Salı hava durumu tahminleri...

12 Ocak 2021 Salı günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, batı ve iç kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege ve Batı Karadeniz ile Artvin çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması, beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara'ya kar ne zaman yağacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. Ayrıntıları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı. İşte 12 Ocak 2021 Salı hava durumu tahminleri...

Meteorolojiden son dakika hava durumu açıklaması! İstanbul ve birçok il için sel uyarısı | 12 Ocak 2021 hava durumu METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU AÇIKLAMASI! İSTANBUL VE BİRÇOK İL İÇİN SEL UYARISI | 12 OCAK 2021 HAVA DURUMU
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