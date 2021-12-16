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Sadakatsiz’in Aras’ı Berkay Ateş’in sevgilisi var mı? Berkay Ateş’in sevgilisi kim? İşte cevabı Video İzle

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.12.2021 09:45
Sadakatsiz'in kadrosuna Aras rolüyle dahil olan Berkay Ateş, dizide tüm dengeleri altüst etti. Son yılların en popüler oyuncularından olan Ateş, özel hayatıyla mercek altına alındı. İzleyiciler tarafından yakın takibe alınan başarılı oyuncunun sevgilisi ise herkesi şaşırttı. Gönlünü bir voleybolcuya kaptıran Ateş'in herkesten gizlediği sevgilisi ortaya çıktı. İşte Sadakatsiz'in yıldızı Berkay Ateş'in sevgilisi...
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