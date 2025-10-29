29 Ekim 2025, Çarşamba

Rüzgarın kökünden söktüğü ağaç otomobilin üzerine devrildi

Rüzgarın kökünden söktüğü ağaç otomobilin üzerine devrildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.10.2025 23:23
Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi’nde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç kökünden sökülerek yol kenarında park halinde bulunan aracın üzerine devrildi. Olayda araçta hasar meydana gelirken, şans eseri yaralanan olmadı. Belediye ekipleri, devrilen ağacı kaldırarak yolu yeniden trafiğe açtı.
