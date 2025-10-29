Rüzgarın kökünden söktüğü ağaç otomobilin üzerine devrildi

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi’nde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç kökünden sökülerek yol kenarında park halinde bulunan aracın üzerine devrildi. Olayda araçta hasar meydana gelirken, şans eseri yaralanan olmadı. Belediye ekipleri, devrilen ağacı kaldırarak yolu yeniden trafiğe açtı.

