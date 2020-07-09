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Rize'de şaşırtan görüntü! Telefona sinirlenince...

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Giriş: 09.07.2020 17:18
Güncelleme:09.07.2020 17:40
Rize'de ilginç görüntüler kameralara yansıdı. Telefonda sinirlenen belediye çalışanı hırsını boş dükkanın camından aldı. Olayın ardından ifadesi alınan S.K. “Kontrolümü kaybettim, koşarak dükkana girdim. Dükkan sahibi ile hiçbir sorunum yok, tanımam” dedi.

Olay Rize merkez Tophane Mahallesi, Palandöken Caddesi'nde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre telefonla konuştuğu sırada bir anda sinirlenen Ripark görevlisi S.K., bir anda telefonu kapatarak bulunduğu kaldırımdan karşı kaldırıma koşmaya başlayarak bir anda kapalı bir iş yerinin camını tekmelemeye başladı.

Rizede şaşırtan görüntü! Telefona sinirlenince... RİZE'DE ŞAŞIRTAN GÖRÜNTÜ! TELEFONA SİNİRLENİNCE...

İlk tekmesinde camı kıran saldırgan, kapının kırılmadığını görünce hırsını alamayarak ikinci tekmeyi de oraya attı.

Kapının da açıldığını gören saldırgan elini kolunu sallayarak bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri saldırganı gözaltına aldı. O anlar ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Olayın ardından ifadesi alınan S.K. "Kontrolümü kaybettim, koşarak dükkana girdim. Dükkan sahibi ile hiçbir sorunum yok, tanımam" dedi.

Öte yandan Ripark çalışanı S.K.'nın bir anlık siniri yüzünden Osman Metin Gürcü'ye ait işletmede 5 bin liralık hasar tespit edildi. Gürcü saldırgandan şikayetçi oldu.

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