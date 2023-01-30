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Rize'de hemşire Enise Gürsoy'un ölümüne sebep olan sürücü için flaş karar: Kaza anı kamerada

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Giriş: 30.01.2023 17:56
Güncelleme:30.01.2023 17:56
Rize'de yolun karşısına geçmeye çalışan hemşire Enise Gürsoy'a otomobiliyle çarparak ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı. Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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