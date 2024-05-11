Reyhanlı Katliamı’nın 11. Yıl dönümü

Bugün, Hatay Reyhanlı'da iki bombalı saldırıda 53 kişinin katledilişinin 11 yıl dönümü. Bombalı araçlarla düzenlenen bu saldırılar 2015'teki ankara saldırısından sonra en kanlı ikinci saldırı olarak kayıtlara geçti. Saldırıyı lanetliyor, hayatını kaybedenleri rahmetle anıyoruz.