03 Şubat 2022, Perşembe
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Regaib Kandili nedir, bu gecenin önemi ve nasıl ibadet etmeli?
Yüce Allah'ın, rahmetinin, mağfiretinin ve nimetlerinin diğer zamanlardan daha çok tecelli etmesi, samimi kalple Allah'a yönelenlerin affedilmelerinin ümit edilmesi ve müminlerce gönülden arzulanması sebebiyle bu geceye Regaip gecesi denilmiştir. Regaip Kandilimiz mübarek olsun…