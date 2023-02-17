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Recep ayının 27. gecesindeki mucize: Miraç! Mekke’den Kudüs’e bir gece yürüyüşü: İsra

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Giriş: 17.02.2023 13:39
Güncelleme:17.02.2023 14:42
Recep ayının 27'inci gecesi İslam alemi tarafından "Miraç Gecesi" olarak idrak ediliyor. Bu kutlu gecede Hz. Peygamber Aleyhisselam Allah'ın izni ile Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya geçti, oradan da yedi kat semaya yükseldi. Hz. Peygamber Miraç'tan müjdelerle döndü.
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