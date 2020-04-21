Ramazan ayında kırmızı ete zam yapılacak mı? |Video

Ramazan ayı öncesi vatandaşlara güzel haber geldi. Kırmızı ete zam yapılacağına yönelik yapılan provokatif iddialar sonrası A Haber muhabiri sahaya indi ve kasapları gezdi ve fiyatlarda bir değişik olmadığını tespit etti.