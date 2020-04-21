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21.04.2020

Ramazan ayında kırmızı ete zam yapılacak mı? |Video

Ramazan ayı öncesi vatandaşlara güzel haber geldi. Kırmızı ete zam yapılacağına yönelik yapılan provokatif iddialar sonrası A Haber muhabiri sahaya indi ve kasapları gezdi ve fiyatlarda bir değişik olmadığını tespit etti.

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