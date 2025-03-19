Pütürge’de dolu yağışı meyve bahçelerine zarar verdi

Malatya’nın Pütürge ilçesinde etkili olan dolu yağışı meyve bahçelerine zarar verdi. Kayısıda çiçeklenme döneminin yaşandığı Malatya’da, Pütürge ilçesinde akşam saatlerine doğru etkili olan dolu yağışı meyve bahçelerine zarar verdi. Özellikle Örmeli ve Bakımlı mahallelerinde etkili olan dolu yağışı sonrası kayısı bahçeleri beyaza büründü.

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