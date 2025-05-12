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Plakasını bantla kapatıp yola çıktı yakalandı

Plakasını bantla kapatıp yola çıktı yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 12.05.2025 15:12
Aksaray'da ön ve arka plakasını kapatıp seyreden araç sürücüsü ve babası polis ekiplerinin sıkı takibiyle yakalanırken, yavaşlayıp daha aracı bile durdurmadan basın mensuplarına tepki göstererek "Çekme cenazemiz var" dedi. Basın mensuplarına saldırmak isteyen şahıs, "Ben de seni çekeceğim, çek oğlum" deyip basın mensuplarının görüntüsünü çekti.
Plakasını bantla kapatıp yola çıktı yakalandı
Plakasını bantla kapatıp yola çıktı yakalandı
Plakasını bantla kapatıp yola çıktı yakalandı
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