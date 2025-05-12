Plakasını bantla kapatıp yola çıktı yakalandı

Aksaray'da ön ve arka plakasını kapatıp seyreden araç sürücüsü ve babası polis ekiplerinin sıkı takibiyle yakalanırken, yavaşlayıp daha aracı bile durdurmadan basın mensuplarına tepki göstererek "Çekme cenazemiz var" dedi. Basın mensuplarına saldırmak isteyen şahıs, "Ben de seni çekeceğim, çek oğlum" deyip basın mensuplarının görüntüsünü çekti.