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20.10.2019

PKK/YPG'li teröristlerin İHA ve SİHA'larla enselerindeyiz |Video

ABD ile varılan mutabakat çerçevesinde Barış Pınarı Harekatı'na ara verilmesinde 3. güne girildi. Sessizliğin hakim olduğu bölgede Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Resulayn'da bulunan terör örgütü PKKYPG mensuplarının bölgeden çekilip çekilmedikleri İHA ve SİHA'lar tarafından izleniyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun (SMO) Fırat'ın doğusunda terör örgütü YPGPKK'nın oluşturmak istediği terör koridorunu bertaraf etmek, bölgede huzur ve barışı sağlamak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na, 17 Ekim akşamı ABD ile yapılan mutabakat gereği 5 günlüğüne ara verildi.

Yapılan anlaşmaya göre; Türkiye 120 saat boyunca (22 Ekim saat 20.00'ye kadar) hedeflenen noktalardan teröristlerin çekilmesini bekleyecek. Teröristlerin hareketleri ise bölgede uçuş yapan İHA ve SİHA'lar tarafından gözleniyor. Terör örgütü PKKYPG denetiminde bulunan Resulyan'da 300 civarında tünellin bulunduğu bölgede şu ana kadar tespit edilen 70 civarındaki tüneli imha eden TSK ve SMO kuvvetleri ise mayın taraması ve tuzaklamalara karşı arama faaliyetlerini sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı ise Resulyan'da devam eden arama-tarama sırasında terör örgütü PKKYPG'ye ait büyük miktarda silah ve mühimmatın gizlendiği bir cephanelik bulduğunu duyurdu.

Öte yandan Resulayn'a sınır komşusu olan Ceylanpınar'da hayat normale dönerken, sınırdan çok sayıda ambulans ve askeri birliklerinin geçiş yaptıkları gözlemlendi. Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nın devam ettirdiği Fırat'ın doğusunda binlerce asker bölgeyi terörden temizlemek için teröristlerle mücadele ederken, vatandaşlarda harekata destek vermeyi sürdürüyor.

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