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Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş’in taburcu olacağı tarih belli oldu

İHA
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Giriş: 24.01.2022 13:57
Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısı sonucunda ağır yaralandı. Minik Asiye'nin tedavisini yürüten Prof. Dr. Ömer Özkan, "Asiye'nin sağlık durumu iyi. Çarşamba veya perşembe günü taburcu olacak" açıklamasında bulundu.
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