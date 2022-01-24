24 Ocak 2022, Pazartesi
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Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş’in taburcu olacağı tarih belli oldu
Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısı sonucunda ağır yaralandı. Minik Asiye'nin tedavisini yürüten Prof. Dr. Ömer Özkan, "Asiye'nin sağlık durumu iyi. Çarşamba veya perşembe günü taburcu olacak" açıklamasında bulundu.