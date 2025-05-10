Pişkin katil yakınları rahat durmuyor! Ahmet’in ailesinden tehditlere cevap

Matia Ahmet Minguzzi'yi katledenler ve onlara yardım edenlerin yargılanmaları devam ediyor. Sanıklar ikinci kez hakim karşısına çıktı. Ahmet'in ailesi ve onlara destek verenler adliyeyi doldurdu. Ama katillerin pişkin yakınları da boş durmadı. Aileyi yine tehdit etti. Tehdit eden kişinin bu kez katilin kız arkadaşı olduğu öne sürülüyor. Anne Yasemin Minguzzi, tehditlere cevap verdi.

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