09 Ağustos 2022, Salı
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Petek Dinçöz ve Nida Büyükbayraktar evlilik yolunda ilk adımı attı!
Petek Dinçöz, işletmeci Nida Büyükbayraktar ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Çift aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlandı. 2014 yılında hayatını iş insanı Serkan Kodaloğlu ile birleştiren Dinçöz’ün bu evliliğinden oğlu Aslan dünyaya gelmişti.