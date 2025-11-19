19 Kasım 2025, Çarşamba
Pendik'te tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
İstanbul’un Pendik ilçesinde dün akşam saatlerinde Batı Mahallesi Erol Kaya Caddesi'nde Samet A. İsimli şahıs, tartıştığı öne sürülen eşi Firdevs A.'yı bıçaklayarak öldürdü. Firdevs A.'nın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından morga kaldırılırken polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.