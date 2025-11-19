Pendik’te tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

19 Kasım 2025, Çarşamba

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 19.11.2025 10:55
Güncelleme:19.11.2025 10:56
İstanbul’un Pendik ilçesinde dün akşam saatlerinde Batı Mahallesi Erol Kaya Caddesi'nde Samet A. İsimli şahıs, tartıştığı öne sürülen eşi Firdevs A.'yı bıçaklayarak öldürdü. Firdevs A.'nın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından morga kaldırılırken polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
