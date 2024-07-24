24 Temmuz 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Pendik'te denize giren şahıs boğuldu

Pendik'te denize giren şahıs boğuldu

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.07.2024 11:59
Pendik'te gece saat saatlerinde denize giren bir şahıs boğularak hayatını kaybetti.
Ayasofya’nın ibadete açılışının 4. yılı
Ayasofya'nın ibadete açılışının 4. yılı
Pendik’te denize giren şahıs boğuldu
Pendik'te denize giren şahıs boğuldu
Arsa kavasında akrabalar birbirine girdi
Arsa kavasında akrabalar birbirine girdi
Aşırı nem ve sıcaklıklar düşüyor
Aşırı nem ve sıcaklıklar düşüyor
Milyar dolarlık miras kavgası
Milyar dolarlık miras kavgası
A Haber zincirleme kaza noktasında
A Haber zincirleme kaza noktasında
MİT’ten PKK/KCK’ya nokta atışı operasyon
MİT'ten PKK/KCK'ya nokta atışı operasyon
Yeni bir fay tespit edildi
Yeni bir fay tespit edildi
Yumaklı’dan sokak hayvanları açıklaması: Çözülecek
Yumaklı'dan sokak hayvanları açıklaması: Çözülecek
Karadeniz’in kültürel mirası: Kabaceviz oyunu
Karadeniz’in kültürel mirası: Kabaceviz oyunu
Yılanı kurtaran itfaiyeci, yılana su içirdi
Yılanı kurtaran itfaiyeci, yılana su içirdi
Eylem Tok ve oğlu iade edilecek mi?
Eylem Tok ve oğlu iade edilecek mi?
Daha Fazla Video Göster