Pastane cinayeti Antalya'yı yasa boğdu: Acılı ağabeyin feryadı yürekleri dağladı
Pastane cinayeti Antalya’yı yasa boğdu: Acılı ağabeyin feryadı yürekleri dağladı

Giriş: 23.08.2025 17:17
Antalya’da pastanede yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybeden Hasan Fırat, morgdan alınarak gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Acılı ağabeyinin “Ağabey ben geliyorum de ne olur” sözleri yürekleri dağladı. Ablası, “Dağ gibi kardeşim gitti” diyerek feryat etti. Olayda Fırat ve yanındaki Elif Kılıç, Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre’nin tabancasından çıkan kurşunlarla ağır yaralanmış, hastanede kurtarılamamıştı. Üre, olayın ardından aracına binerek intihar etmişti. Cenazeler, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak toprağa verilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı’na götürüldü. Aile ve yakınları gözyaşları içinde acılarını paylaştı.
