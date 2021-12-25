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Özcan Deniz’in velayet davasında karar

İHA
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Giriş: 25.12.2021 10:45
Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz'in 2019 yılında boşandığı eşi Feyza Aktan'a 3 yaşındaki oğlu için açtığı velayet davası karara bağlandı. İstanbul 17. Aile Mahkemesi oğullarının velayetinin anne Feyza Aktan'da kalmasına karar verdi.
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