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Otomobille gelip terör estirdiler! Sokak ortasında silahlı çatışma

İHA
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Giriş: 01.12.2021 19:37
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde iki grup arasında sokak ortasında silahlı çatışma çıktı. Olayda 3 kişi yaralanırken, çatışma anı anbean kaydedildi. Polis ekipleri tarafından yapılan olay yeri incelemesinde 23 boş kovan bulundu. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları ve olay yerinden yeni görüntüler haberimizde...

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Gaziler Mahallesi Issıkgöl Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobilleriyle caddeye gelen bir grup ile caddede bulunan diğer grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada Hasbi G. (65), Mesut E. (46) ve o sırada cadde üzerinde bir ticari takside bulunan Gül A. yaralandı. Otomobiliyle gelen grup ise yine otomobiline binerek olay yerinden kaçtı.

Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulanslara alınan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar doğrultusunda cadde üzerinde 23 boş kovan bulundu. 6 merminin ise çevredeki araç ve iş yerlerine isabet etti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan çatışma anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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