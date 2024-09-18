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Otomobil aydınlatma direğine çarptı sürücü kayıplara karıştı

Otomobil aydınlatma direğine çarptı sürücü kayıplara karıştı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.09.2024 08:59
Güncelleme:18.09.2024 09:01
Burdur’da kontrolden çıkan lüks otomobil önce refüje, ardından aydınlatma direğine çarparak kullanılamaz hale geldi. Araçta bulunan 2 kişi ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
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