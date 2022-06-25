Otelci çift vahşetinde işte istenen ceza: Esra Yıldız ve Nuri Yıldız'ı canice katletmişlerdi

İstanbul’un Avcılar ilçesinde otel işletmeciliğiyle uğraşan Esra ve Nuri Yıldız cinayetinde, Nuri Yıldız'ın yeğenleri olduğu gün yüzüne çıkan zanlılar 21 yaşındaki Aleyna, 36 yaşındaki Mühyettin ile 28 yaşındaki Ferhat Yıldız ile ilgili, 'Kasten adam öldürme' suçundan ikişer defa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Soruşturmadaki ayrıntılar da dehşete düşürdü.