Otel odasında asitli vahşet! İstenen ceza belli oldu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde konakladıkları otelde Özbekistan uyruklu kız arkadaşının yüzüne asit içeren temizlik maddesi dökerek ölümüne, arkadaşının da yaralanmasına neden olan sanık Özgür Günden hakkında 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan 16 yıl, 'kasten yaralama'dan ise 3 yıla kadar olmak üzere toplam 19 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

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