30 Kasım 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Otel odasında asitli vahşet! İstenen ceza belli oldu

Otel odasında asitli vahşet! İstenen ceza belli oldu

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.11.2023 15:30
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde konakladıkları otelde Özbekistan uyruklu kız arkadaşının yüzüne asit içeren temizlik maddesi dökerek ölümüne, arkadaşının da yaralanmasına neden olan sanık Özgür Günden hakkında 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan 16 yıl, 'kasten yaralama'dan ise 3 yıla kadar olmak üzere toplam 19 yıl hapis istemiyle dava açıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Otel odasında asitli vahşet!
Otel odasında asitli vahşet!
Karlı yollarda nasıl yürünmeli?
Karlı yollarda nasıl yürünmeli?
Fırtınada nasıl korunmalıyız?
Fırtınada nasıl korunmalıyız?
Gizli fon davasında şikayetçi arttı!
Gizli fon davasında şikayetçi arttı!
Yüzlerce kilo ağırlıkta! 7 yıl sonunda öldürdü
Yüzlerce kilo ağırlıkta! 7 yıl sonunda öldürdü
Özel yapım! Türkiye’de örneği yok
Özel yapım! Türkiye’de örneği yok
Gençlerin kabusu akran zorbalığı
Gençlerin kabusu akran zorbalığı
Sarıyer’de yola kaya parçası düştü
Sarıyer’de yola kaya parçası düştü
Aylar sonra bir kez daha görüntülendi
Aylar sonra bir kez daha görüntülendi
Caddeler köpürdü
Caddeler köpürdü
Estetik yaptıranlar dikkat!
Estetik yaptıranlar dikkat!
Üç ağır hasar raporuna rağmen…
Üç ağır hasar raporuna rağmen…
Daha Fazla Video Göster