Osmaniye Devlet Hastanesinde kalp tedavisinde iki ilk

Osmaniye Devlet Hastanesinde kardiyoloji alanında ilk kez iki önemli girişim başarıyla gerçekleştirildi. 36 yaşındaki bir hastada mitral kapak darlığı, balon yöntemiyle açık cerrahiye gerek kalmadan giderildi. 29 yaşındaki diğer bir hastada ise doğuştan kalpteki delik, özel cihaz kullanılarak kapalı yöntemle kapatıldı. Her iki işlem de ileri cerrahiye ihtiyaç duyulmadan tamamlanırken, hastaların başka illere sevk edilmeden kendi şehirlerinde tedavi olabilmesi sağlandı. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Emre Paçacı, bu işlemlerin Osmaniye’de ilk kez yapıldığını belirterek, modern yöntemlerle hastaların yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

