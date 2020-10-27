Son dakika haberi... Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede tedavi gören ve önceki gün hayatını kaybeden eski Sağlık Bakanlarından Osman Durmuş için TBMM'de tören düzenlendi. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı. Son dakika haberi... Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede tedavi gören ve önceki gün hayatını kaybeden eski Sağlık Bakanlarından Osman Durmuş için TBMM'de tören düzenlendi. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.