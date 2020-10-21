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Osman Bey ile babası Ertuğrul Bey kavuştu! Kuruluş Osman'ın 30. bölümünde büyük buluşma

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Giriş: 21.10.2020 22:22
Güncelleme:21.10.2020 22:33
Tuzaktan kurtularak obaya dönen Osman Bey, babası Ertuğrul Bey'in huzuruna çıkar. Osman Bey, karşısına çıktığı Ertuğrul Bey'in elini öptükten sonra "Sana canım feda babam" dedi. Uzun bir aradan sonra kavuşan baba-oğul birbirlerine sıkı sıkı sarılır.

"Baban Ertuğrul Bey seni çağırdı" yalanıyla tuzağa düşen Osman Bey, düşmanı bertaraf etti. Alpleriyle buluşan Osman Bey obaya döndü ve babası Ertuğrul Bey'e kavuştu.

"EĞER GELMESEYDİN YAZIMIZ KIŞ OLURDU"

Obaya gelen Osman Bey, babası Ertuğrul Bey'in yanına gider. Ertuğrul Bey'in elini öptükten sonra "Sana canım feda babam" dedi.

Ertuğrul Bey, "Senin yolunda nice kor ateşten geçerim. Geçerim de içim yanmaz. Sana gelir babam." diyen oğlu Osman Bey'e, "Bilirim oğlum, bilirim. Eğer gelmeseydin yazımız kış olurdu. Eğer başına bir hal gelseydi öfkem 7 iklimde boran olurdu. Bunu da sen bilesin." sözleriyle cevap verdi.

Babasının sözleri karşısında bir kez daha gururlanan Osman Bey, "Allah'ın izniyle bu sancağın altında nice zalime diz çöktüreceğiz. Bunu da bilirim" diyerek Ertuğrul Bey'e sarıldı.

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